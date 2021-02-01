Более 18 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

11:09, 01 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечилось 18 169 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

31 января в стране зафиксировано 437 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 17 648 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 1 февраля в России выявлено 3 868 087 случаев заболевания коронавирусом, 3 318 173 человека выздоровели, 73 619 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 29 608 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 638 пациентов, 135 человек умерло.