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Общество

Более 18 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса вылечилось 18 169 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

31 января в стране зафиксировано 437 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 17 648 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 1 февраля в России выявлено 3 868 087 случаев заболевания коронавирусом, 3 318 173 человека выздоровели, 73 619 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 29 608 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 638 пациентов, 135 человек умерло.

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