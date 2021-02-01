Рыбаки с ребёнком заблудились на Чудском озере в Псковской области

12:19, 01 февраля 2021, ПАИ

Гдовские спасатели снова помогли рыбакам, которые заблудились на льду в акватории Чудского озера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

30 января в 19:50 от очевидца поступило сообщение о том, что четверо граждан находятся на льду вблизи населенного пункта Луневщина Гдовского района. Из-за недостаточной видимости они не могли самостоятельно выйти на берег.

На поиск людей направили дежурно-спасательную группу поисково-спасательного отряда города Гдова в составе трех человек. Спасатели приехали к предполагаемому месту нахождения рыбаков и развернули световую башню. В результате в 20:45 все четыре человека, в том числе ребенок 2010 года рождения, были выведены на берег. Состояние рыбаков было удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

На прошлой неделе спасатели оказали помощь рыбакам, которые заблудились на льду в акватории Чудского озера в районе деревни Доможирка Гдовского района.