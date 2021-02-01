Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области

12:57, 01 февраля 2021, ПАИ

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболели 2 513 человек, в Островском – 1 425, в Невельском – 1 209.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (205), Красногородском (170) и Усвятском (130) районах.

В Пскове COVID-19 заболело 10 730 человек, в Великих Луках – 5 401.

Всего в Псковской области выявлено 29 608 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 638 пациентов, 135 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.