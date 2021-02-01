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Общество

Минздрав объяснил, кого будут доставлять в вытрезвители

Минздрав пояснил, что доставлять в вытрезвители будут только беспомощных. Фото РИА Новости/Григорий Сысоев

 

В вытрезвители будут доставлять только граждан, которые находятся в беспомощном состоянии из-за алкогольного опьянения и жизни которых угрожает опасность. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Речь не идёт о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идёт только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Вытрезвителей в Псковской области не будет до решения вопроса с финансированием, ранее уточнила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на вопрос псковича на сайте губернатора относительно сроков возобновления работы спецучреждений.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому полицейским предоставляется право доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в специальные вытрезвители.

Вытрезвители упразднили в России в 2011 году во время реформы МВД, а работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. В некоторых регионах вытрезвители работают на базе медицинских, социальных и других госучреждений, но их деятельность не регулируется законодательно.

 

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