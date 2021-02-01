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Общество

Отстрелялись! Завершилось заочное первенство Куньинского района по пулевой стрельбе

В командном зачете лучшими стали учащиеся Пухновской школы. Фото ЦВР

 

Завершилось заочное первенство Куньинского района по пулевой стрельбе, посвящённое 79-й годовщине освобождения Куньинского района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом пишет районная газета «Пламя».

В соревнованиях принял участие 81 спортсмен из всех общеобразовательных школ района. Соревнование проводилось в четырёх возрастных группах – 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007 и 2003-2005 гг. рождения – в упражнении ВП-1 (винтовка пневматическая, 10 выстрелов, положение стоя с опорой).

В своих возрастных группах лучшие результаты показали: Арина Бачурина 2011 г. р. (74 очка), Егор Юшеев 2009 г. р. (75 очков), Анастасия Голубева 2006 г. р. (92 очка), Вадим Бачурин 2007 г. р. (80 очков), учащиеся Куньинской средней общеобразовательной школы; Никита Молоденков 2003 г. р. (90 очков), Наталья Гапеева 2003 г. р. (84 очка), учащиеся Пухновской средней общеобразовательной школы; Николай Соловьёв 2011 г. р. (53 очка), учащийся Жижицкой средней общеобразовательной школы. Победители и призёры также являются воспитанниками Центра внешкольной работы Куньинского района.

В командном зачёте лучшими стали учащиеся Пухновской школы, показав в среднем результат 72,8 очка. На втором месте – спортсмены Куньинской школы (71,9 очка), на третьем месте – Ущицкая школа (62,5 очка), и на четвёртом месте – Жижицкая школа (54 очка).

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