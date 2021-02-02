Более 630 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

13:01, 02 февраля 2021, ПАИ

630 190 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 102,5 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано более 200 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 3 884 730 человек, 3 340 545 пациентов выздоровело, 74 158 – умерло. В Псковской области выявлено 29 650 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 17 710 пациентов, 137 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.