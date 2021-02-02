Вакцинация от коронавируса началась в Дедовичах
В Дедовичах началась вакцинация от коронавируса. Желающим делают прививку по предварительной записи, пишет районная газета «Коммуна».
Со 2 февраля вакцина доступна для населения в прививочном кабинет районной поликлиники.
Вакцинация проводится по предварительной записи по телефону: 91-813. В регистратуру необходимо назвать ФИО, адрес места жительства и телефон. С пациентом свяжется участковый врач-терапевт, который назначит дату и время вакцинации.
Корреспондент ПАИ оказалась в числе первых желающих привиться от коронавируса. О том, как прошла прививка, читайте по ссылке >>>.