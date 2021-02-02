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Общество

Жалобы псковички на сеть суши-баров может рассмотреть центральный аппарат ФАС

Названием сети суши-баров может заняться центральный аппарат ФАС России. Фото Вконтакте

 

Публикацио ПАИ о жалобе псковички на название сети суши-баров прокомментировала руководитель управления ФАС по Псковской области Ольга Милонаец. В комментарии она написала, что претензии к названию этой сети поступают по всей России. Поэтому, скорее всего, обращение псковички будут рассматривать в центральном аппарате ФАС России.

ПАИ напоминает, что сеть баров с нецензурным для российского уха названием ведёт намеренную провокационную маркетинговую политику. Достаточно вспомнить, что сеть проводила такие акции, как «Купи роллы за 25 000 рублей и получи стриптизёра бесплатно», «Больше грудь – больше скидка» и т. д. Основатели не стесняясь заявляют, что название, придуманное на грани фола, позволяет существенно экономить на рекламе за счёт скандалов.

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