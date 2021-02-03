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Общество

71% россиян одобряют запрет на мат в соцсетях

71% россиян положительно относятся к запрету мата в соцсетях. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру».

40% респондентов также заявили, что поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Еще 41% опрошенных держат нейтралитет. 19% участников опроса уверены, что мат обогащает русский язык, поэтому выступают против цензуры.

Напомним, с 1 февраля 2021 года социальные сети в России обязали удалять мат. Теперь администраторы сообществ должны искать обсценную лексику и блокировать её в постах и комментариях.

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