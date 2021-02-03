На уборку снега в Пскове направили всю имеющуюся технику
Всю имеющуюся технику направили на уборку снега в Пскове. Об этом рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
«В настоящее время в городе работает вся техника у двух подрядчиков, – отметила Елена Жгут. – Снег всё еще идёт и убирается в штатном режиме».
При этом Елена Жгут подчеркнула, что нормативные сроки по уборке снега ещё не вышли.
«Хотелось бы, чтобы улицы убирались лучше», – добавила замглавы администрации.
За минувшие сутки в Пскове выпало 15 % месячной нормы осадков.