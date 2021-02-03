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Общество

На уборку снега в Пскове направили всю имеющуюся технику

Всю имеющуюся технику направили на уборку снега в Пскове. Об этом рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«В настоящее время в городе работает вся техника у двух подрядчиков, – отметила Елена Жгут. – Снег всё еще идёт и убирается в штатном режиме».

При этом Елена Жгут подчеркнула, что нормативные сроки по уборке снега ещё не вышли.

«Хотелось бы, чтобы улицы убирались лучше», – добавила замглавы администрации.

За минувшие сутки в Пскове выпало 15 % месячной нормы осадков.

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