На уборку снега в Пскове направили всю имеющуюся технику

13:19, 03 февраля 2021, ПАИ

Всю имеющуюся технику направили на уборку снега в Пскове. Об этом рассказала заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«В настоящее время в городе работает вся техника у двух подрядчиков, – отметила Елена Жгут. – Снег всё еще идёт и убирается в штатном режиме».

При этом Елена Жгут подчеркнула, что нормативные сроки по уборке снега ещё не вышли.

«Хотелось бы, чтобы улицы убирались лучше», – добавила замглавы администрации.

За минувшие сутки в Пскове выпало 15 % месячной нормы осадков.