Дорогу от Гдовской трассы до причала в Толбице отремонтируют в 2021 году
Дорогу от Гдовской трассы до причала в Толбице отремонтируют в 2021 году. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live 3 февраля.
Борис Елкин напомнил, что причал в Толбице был построен по международному проекту.
«Дорога туда оставляет желать лучшего, – отметил Борис Елкин. – В этом году в рамках нацпроекта мы её отремонтируем».
Основные работы по строительству причала в Толбице завершили в июле 2020 года.