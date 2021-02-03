Дорогу от Гдовской трассы до причала в Толбице отремонтируют в 2021 году

14:54, 03 февраля 2021, ПАИ

Дорогу от Гдовской трассы до причала в Толбице отремонтируют в 2021 году. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-live 3 февраля.

Борис Елкин напомнил, что причал в Толбице был построен по международному проекту.

«Дорога туда оставляет желать лучшего, – отметил Борис Елкин. – В этом году в рамках нацпроекта мы её отремонтируем».

Основные работы по строительству причала в Толбице завершили в июле 2020 года.