Автобусы 1985 года выпуска продолжают ездить в Пскове

14:49, 03 февраля 2021, ПАИ

В автопарке «Псковпассажиравтотранс» еще остались «Вольво» 1985 года выпуска, они выходят на маршруты в Пскове. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live 3 февраля.

Борис Елкин отметил, что это старые оранжевые автобусы, которые, на самом деле, показывают достаточно хороший результат. По его словам, учитывая то, что у них алюминиевый корпус, они достаточно долговечные, как показала практика.

«Конечно же, все автобусы мы не заменили, но мы работаем в этом же направлении, изыскиваем возможности привлечь федеральные средства для того, чтобы продолжать обновлять подвижной состав», - добавил Борис Елкин. Что касается городского автопарка, он сообщил, что в Псков закупили 56 единиц, но каждый день на маршруты выходит больше 100 автобусов. На ряд пригородных маршрутов (Печоры, Палкино) нужны большие автобусы в связи с большим количеством пассажиров.

Борис Елкин заверил, что регион будет участвовать в дополнительных программах по обновлению подвижного состава предприятия.