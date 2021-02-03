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Общество

Дополнительная остановка появится у пригородного поезда Великие Луки — Осташков

У пригородного поезда Великие Луки – Осташков появится дополнительная остановка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С целью улучшения обслуживания пассажиров с 5 февраля вводится дополнительная остановка «Локомотивное Депо» пригородных поездов № 6693/6671 по маршруту «Осташков — Великие Луки» и № 6694/6672 по маршруту «Великие Луки — Осташков».

Перевозка пассажиров осуществляется по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям (отправление со станции Локомотивное Депо в 08:13, прибытие на станцию Осташков в 13:40).

В обратном направлении по маршруту «Осташков — Великие Луки» перевозка пассажиров осуществляется по следующему расписанию: отправление пригородного поезда № 6693 со станции Осташков в 13:48 и прибытие на станцию Локомотивное Депо в 19:13 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям; отправление пригородного поезда № 6671 со станции Осташков в 14:20 и прибытие на станцию Локомотивное Депо в 19:41 по субботам.

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