В Псковской области предложили госпитализировать всех граждан с COVID-19 из группы риска

16:02, 03 февраля 2021, ПАИ

Всех граждан с COVID-19 из группы риска предложили госпитализировать в Псковской области. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Надежда Рагозина предложила превентивно госпитализировать всех граждан с коронавирусом из группы риска, прежде всего пожилых людей и тех, у кого наблюдаются минимальные клинические проявления заболевания.

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук призвал первоначально прививать от коронавируса людей старше 60 лет.