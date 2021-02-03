В Псковской области предложили госпитализировать всех граждан с COVID-19 из группы риска
Всех граждан с COVID-19 из группы риска предложили госпитализировать в Псковской области. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Надежда Рагозина предложила превентивно госпитализировать всех граждан с коронавирусом из группы риска, прежде всего пожилых людей и тех, у кого наблюдаются минимальные клинические проявления заболевания.
Главный санитарный врач региона Александр Нестерук призвал первоначально прививать от коронавируса людей старше 60 лет.