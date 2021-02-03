130 псковичей ежедневно записываются на прививку от COVID-19 по телефону

16:06, 03 февраля 2021, ПАИ

130 псковичей ежедневно записываются на прививку от COVID-19 по телефону, сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на заседании оперштаба 3 февраля.

1 809 псковичей записались на вакцинацию от коронавируса через call-центр. Из них в листе ожидания находятся 615 человек. Через электронный календарь записались 410 жителей Пскова, 120 из них ещё ожидают вакцинации.

Главврач попросила псковичей, которые записываются на прививку одновременно через «Госуслуги» и по телефону, своевременно отменять электронную запись, если из поликлиники им позвонят раньше. По ее словам, уже имеется график вакцинации на предприятиях, медики выезжали к подопечным госпиталя ветеранов, проводится вакцинация в псковской Росгвардии, в образовательных учреждениях.