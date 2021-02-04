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Общество

Движение по Троицкому мосту в Пскове закроют на три часа

4 февраля с 9:30 до 12:30 в Пскове ограничат движение транспорта по Советскому (Троицкому) мосту. Это связано со съёмками фильма «Плакать нельзя!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В течение трёх часов движение организуют по одной полосе. В связи с этим возможно образование заторов.

Псковичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а также неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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