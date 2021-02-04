Движение по Троицкому мосту в Пскове закроют на три часа
4 февраля с 9:30 до 12:30 в Пскове ограничат движение транспорта по Советскому (Троицкому) мосту. Это связано со съёмками фильма «Плакать нельзя!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В течение трёх часов движение организуют по одной полосе. В связи с этим возможно образование заторов.
Псковичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а также неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.