Движение по Троицкому мосту в Пскове закроют на три часа

07:26, 04 февраля 2021, ПАИ

4 февраля с 9:30 до 12:30 в Пскове ограничат движение транспорта по Советскому (Троицкому) мосту. Это связано со съёмками фильма «Плакать нельзя!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В течение трёх часов движение организуют по одной полосе. В связи с этим возможно образование заторов.

Псковичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а также неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.