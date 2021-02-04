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Общество

Туристы сравнивают Золотую набережную Пскова с Копенгагеном

Туристы сравнивают Золотую набережную Пскова с Копенгагеном, сообщила Псковскому агентству информации президент Ассоциации туроператоров Северо-Запада (АСТУР) Гелена Самохвалова.

По словам путешественников, Псков меняется в лучшую сторону. «Конечно, бывают замечания, но в основном все говорят, что у нас удивительный город. Все мероприятия по благоустройству набережных, дорог не прошли даром. Люди констатируют, что улучшается инфраструктура», - отметила Гелена Самохвалова. Она добавила, что туристы, которые приезжают в Псков впервые, удивляются уровню сервиса, его разнообразию.  

Президент ассоциации констатировала, что Псков с каждым годом становится комфортнее, уютнее и чище. «На наш город приятно посмотреть», - заявила она.

Также Гелена Самохвалова рассказала, как её турфирме «София» удалось остаться на плаву в пандемию и чем жители Псковской области заменили заграницу.

Напомним, ранее туристы говорили, что Золотая набережная Пскова напоминает им немецкий город. 

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