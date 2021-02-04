Об атмосфере и секретах фильма «Плакать нельзя!» рассказал псковский актёр

14:45, 04 февраля 2021, ПАИ

4 февраля в Пскове проходили съемки фильма «Плакать нельзя!» киноконцерна «Ленфильм». Для этого на несколько часов пришлось частично закрыть движение по Троицкому мосту в центре города.

Традиционно в съёмках принимают и псковские актеры вторых планов и дубляжа. Своими эмоциями от посещения площадки поделился дублёр Алексей Ильвес, пишет «Комсомольская правда - Псков».

«Мне довелось сегодня попасть на съемочную площадку фильма «Плакать нельзя». Я очень рад, что у меня появилась такая возможность. Каждый раз, когда к нам приезжает в Псков кино, это словно ты попадаешь в какой-то другой мир», - признался Алексей.

По его словам, в фильме он должен был дублировать воспитателя, но Алексею так и не удалось сыграть эту роль - не подошел по комплекции.

«Там дублер должен быть чуточку худее, к сожалению, - уточнил Алексей. - Кроме того, на съемочной площадке есть и другие строгие правила, к примеру, нельзя снимать съемочный процесс, чтобы не раскрыть каких-то секретов. Своими глазами я все видел, но тоже оставлю в секрете, а вот всем псковичам советую все увидеть уже в готовой картине».

Настроение на съемочной площадке царит прекрасное, очень теплое, несмотря на минус на градуснике, рассказал пскович. «Звезды, которые участвуют в этом фильме и вся команда, которая собралась, в том числе и актеры массовых сцен, крутые и, уверен, фильм будет очень интересным», - подытожил Алексей.