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Общество

Новый коттеджный поселок начнут строить в Псковском районе в марте

 

В марте в Псковском районе стартует строительство нового коттеджного поселка. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор строительной компании AV-HOUSE, которая реализует проект, Александр Васильев.

Он отметил, что в поселке в районе деревни Неёлово планируется построить 39 одноэтажных домов. Также планируется создать парк, обеспечить транспортную доступность и безопасность для водителей и пешеходов.

«Дома будем строить по трём типовым проектам - площадью 70, 110 и 120 кв. метров. Участки тоже будем благоустраивать. Сейчас решаем вопрос с электричеством, чтобы все дома подключить и сделать уличное освещение. Волость обещала помочь с дорогами. Выровняем участки, сделаем новое межевание и приступим к возведению коттеджей», - рассказал Александр Васильев.

Подробнее о том, каким будет новый коттеджный посёлок, читайте здесь>>>.

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