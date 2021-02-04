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Общество

Более 200 иностранных студентов ПсковГУ не могут въехать в Россию

В Россию не могут въехать более 200 иностранных студентов ПсковГУ. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина в комментарии Telegram-каналу Ректоры.рф.

«В настоящее время в Россию не могут въехать 243 иностранных студента и 85 иностранных слушателей, поступивших на программы предвузовской подготовки на русском языке», - отметила ректор.

До момента возвращения в Псков эти студенты продолжат обучение в дистанционном формате. Также Наталья Ильина рассказала, что в феврале ожидается прибытие 51 слушателя из Египта, которые приступят к очному обучению.

Ранее ректор вуза рассказала, в каком формате будет проходить обучение в новом семестре.

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