Сорвавшая сроки строительства кампуса ПсковГУ компания попала в реестр недобросовестных поставщиков

17:57, 04 февраля 2021, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области оставил ООО «ОпрСтрой», сорвавшее сроки строительства кампуса ПсковГУ, в реестре недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает Telegram-канал Псковского УФАС России.

3 февраля арбитражный суд поддержал решение антимонопольщиков о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «ОпрСтрой».

Общая сумма контракта, который был заключён между ПсковГУ и «ОпрСтрой» на выполнение строительных работ, составила 447 507 500 рублей. Согласно договору, работы должны быть завершены к 20 декабря 2018 года. Позже срок продлили на полгода. Однако подрядчик к этому времени смог выполнить лишь 42% работ.

Каких-либо доказательств ООО «ОпрСтрой» в обоснование нарушения сроков исполнения контракта, с учётом его продления, не по его вине, представлено не было.

Ранее суд подтвердил законность расторжения договора ПсковГУ с «ОпрСтрой» при строительстве кампуса.