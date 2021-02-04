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Общество

Многодетная псковская семья получила в подарок два планшета и ноутбук

Электронные гаджеты станут большим подспорьем в учёбе детям. Фото luki.ru

Два планшета и ноутбук получила сегодня в подарок многодетная семья Андреевых из Пскова. Об этом написал сайт luki.ru.

Семья Андреевых из Пскова воспитывает семерых детей. При переходе на дистанционное обучение псковичи столкнулись с проблемой отсутствия необходимого количества компьютеров. Четверо детей учатся в школе, ещё один – в институте.

О своих трудностях Андреевы рассказали в обращении, которое они направили на прямую линию с губернатором Михаилом Ведерниковым. Вопрос псковичей оперативно решили. Сегодня, 4 февраля, депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский навестил Андреевых и передал им ноутбук и два планшета.

«Ноутбук и планшеты помогут вам и детям облегчить процесс обучения», – отметил гость, вручая супругам Сергею и Вере подарки.

«Очень неожиданно, что так быстро отреагировали на наше обращение. Точнее, на обращение нашей бабушки на прямую линию губернатора. Надеюсь, дети будут лучше учиться и радовать нас», – сказала в ответ Вера Андреева.

Добавим, что ноутбук и планшеты псковичам были переданы в рамках Всероссийской акции «Помоги учиться дома», которую запустило Агентство стратегических инициатив совместно со Всероссийской политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения Российской Федерации.

 
 

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