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Общество

В псковском Доме офицеров проходит выставка работ художницы из восьмого класса

Даша учится в Детской школе искусств. Фото ПАИ

 

Новая выставка в псковском Доме офицеров знакомит нас с юным автором – пятнадцатилетней Дарьей Кульневой. Об этом сообщил паблик учреждения.
Даша учится в Детской школе искусств с пяти лет: сначала -– в группе начальной эстетики, потом – в нулевой группе два года и восемь лет на основном отделении.

«Мир цвета» – название выставки. Представленные на ней живописные работы маслом и акварелью очень выразительно рассказывают об их авторе как о натуре цельной, многогранной и явно неординарной. Девочка идёт по жизни с широко распахнутыми глазами, ей многое интересно.

Даша с детства погружена в творчество, причём занималась она одновременно музыкой, хореографией и изобразительным искусством. А когда пришло время выбирать, изобразительное перевесило. Но и это ещё не всё: псковская художница всерьёз занимается шахматами (с 11 лет), постоянно участвует в турнирах. Она многократный чемпион области в своей возрастной группе. В декабре 2020 года стала чемпионкой по Северо-Западу по рапиру (быстрые игры).

Это к тому, как оттачиваются природные способности. Как говорил Илья Ефимович Репин, 1 % таланта и 99 % труда. А ещё всенепременно нужны любовь к своему делу и верность выбранному пути.
 

Представлены работы в масле и акварели. Фото Вконтакте

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