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Общество

Российскую вакцину «Спутник V» закупит ещё одна страна

Министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени рассказал, что страна закупит российскую вакцину «Спутник V», пишет ТАСС.

Хулио Массолени отметил, что был подписан контракт с Российским фондом прямых инвестиций. Объёмы и сроки поставок будут озвучены в скором времени. Медработники Парагвая проходят обучение по правильному использованию препаратов.

Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в январе по ускоренной процедуре, без дополнительных клинических исследований на своей территории.

Российский фонд прямых инвестиций в январе подал заявление о регистрации вакцины в ЕС. Применение вакцины было одобрено в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.

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