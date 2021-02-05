Российскую вакцину «Спутник V» закупит ещё одна страна

10:21, 05 февраля 2021, ПАИ

Министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени рассказал, что страна закупит российскую вакцину «Спутник V», пишет ТАСС.

Хулио Массолени отметил, что был подписан контракт с Российским фондом прямых инвестиций. Объёмы и сроки поставок будут озвучены в скором времени. Медработники Парагвая проходят обучение по правильному использованию препаратов.

Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в январе по ускоренной процедуре, без дополнительных клинических исследований на своей территории.

Российский фонд прямых инвестиций в январе подал заявление о регистрации вакцины в ЕС. Применение вакцины было одобрено в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.