0
13:48
Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
13:20
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
12:47
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
12:24
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
12:18
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
12:11
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
12:07
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
Еще новости
Общество

Псковский прокурор о кадровых изменениях и поздней работе: Это не революционные потрясения

Прокурор Псковской области Иван Грибов в эфире ПАИ-live прокомментировал ненормированный график и кадровые перемены в ведомстве.

«Нет требования, чтобы люди здесь спали или ночевали, но у нас ненормированный рабочий день, бывает, большой объем работы нужно выполнить очень срочно. Есть задачи, которые мы должны выполнять. В эти моменты приходится и задерживаться, бывает и такое. И я задерживаюсь, и заместители задерживаются. Нет такого, что кто-то в привилегированном положении, а кто-то нет. К сожалению, это один из элементов нашей работы. Мы, когда шли на эту работу, знали, что будет такой график», - отметил Иван Грибов.

По его словам, люди попадают на работу в областную прокуратуру после закалки в районных и городских ведомствах. «Человек уже жизнью протестирован. У нас сотрудники, которые работают в аппарате, наиболее опытные, потому что здесь приходится больше работать аналитически. Не скажу, что у нас произошёл какой-то большой отсев за период моей работы. Да, у нас происходят увольнения, да, у нас несколько начальников отдела заменилось, старшие помощники, помощники. Это нормальный рабочий процесс, он не связан с какими-то революционными потрясениями. Это просто стабильная работа, связанная с тем, что кому-то предложат другое место, а другой ещё куда-то поедет», - пояснил Иван Грибов.

Отвечая на вопрос относительно высокой нагрузки на работников прокуратуры, Иван Грибов привел в пример несколько цифр. «У нас 200 с небольшим работников прокуратуры. За год поступило 16 тысяч жалоб в прокуратуру, рассмотрено 13 тысяч. Уверяю вас, из этих 200 человек не все занимаются жалобами, а только часть. Работать в прокуратуре непросто. Некоторые думают, что работа прокурорского работника менее суровая, чем у кого-то из других органов. Но масса примеров, когда люди, приходя из других органов в прокуратуру, просто удивлялись колоссальному объему работы и возвращались в свою «альма-матер», - отметил областной прокурор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Прокуратура выявила нарушения при строительстве детской площадки в Великих Луках Четыре дела о нарушениях в сфере нацпроектов рассматривает прокуратура Псковской области Дело об обнале: 12 человек отмывали миллиардные суммы в Псковской области Прокурор Псковской области: Судебные приставы пытаются изменить систему, но пока жалоб много Псковский прокурор о кадровых изменениях и поздней работе: Это не революционные потрясения Направлено в суд дело задержанной в Пскове замглавы судебных приставов Петербурга Прокурор Псковской области отказался называть дело Гавунаса «битвой» Иван Грибов: Специфика Псковской области – преступность, связанная с приграничным положением региона В 2020 году Псковская область закупила в 2 раза больше жилья для детей-сирот Задолженность по зарплате в Псковской области удалось уменьшить с 120 до 40 млн рублей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
05 февраля 2021
Всех псковичей старше 60 лет с симптомами ОРВИ будут тестировать на COVID-19
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
05 февраля 2021
Всероссийскую перепись населения перенесли на сентябрь 2021 года
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
05 февраля 2021
В Псковской области два дня будет перекрыта дорога Ямок – Кроксово – Первомайск
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
05 февраля 2021
Количество лапароскопических операций увеличилось в Псковской области в 2020 году
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
05 февраля 2021
В Псковской области снизилась смертность от онкозаболеваний
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
05 февраля 2021
Иван Грибов про стулья в псковской музыкальной школе: В них даже ни пуха, ни пера нет
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
05 февраля 2021
До -20 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 140
05 февраля 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 140

Идет загрузка...