Псковский прокурор о кадровых изменениях и поздней работе: Это не революционные потрясения

11:43, 05 февраля 2021, ПАИ

Прокурор Псковской области Иван Грибов в эфире ПАИ-live прокомментировал ненормированный график и кадровые перемены в ведомстве.

«Нет требования, чтобы люди здесь спали или ночевали, но у нас ненормированный рабочий день, бывает, большой объем работы нужно выполнить очень срочно. Есть задачи, которые мы должны выполнять. В эти моменты приходится и задерживаться, бывает и такое. И я задерживаюсь, и заместители задерживаются. Нет такого, что кто-то в привилегированном положении, а кто-то нет. К сожалению, это один из элементов нашей работы. Мы, когда шли на эту работу, знали, что будет такой график», - отметил Иван Грибов.

По его словам, люди попадают на работу в областную прокуратуру после закалки в районных и городских ведомствах. «Человек уже жизнью протестирован. У нас сотрудники, которые работают в аппарате, наиболее опытные, потому что здесь приходится больше работать аналитически. Не скажу, что у нас произошёл какой-то большой отсев за период моей работы. Да, у нас происходят увольнения, да, у нас несколько начальников отдела заменилось, старшие помощники, помощники. Это нормальный рабочий процесс, он не связан с какими-то революционными потрясениями. Это просто стабильная работа, связанная с тем, что кому-то предложат другое место, а другой ещё куда-то поедет», - пояснил Иван Грибов.

Отвечая на вопрос относительно высокой нагрузки на работников прокуратуры, Иван Грибов привел в пример несколько цифр. «У нас 200 с небольшим работников прокуратуры. За год поступило 16 тысяч жалоб в прокуратуру, рассмотрено 13 тысяч. Уверяю вас, из этих 200 человек не все занимаются жалобами, а только часть. Работать в прокуратуре непросто. Некоторые думают, что работа прокурорского работника менее суровая, чем у кого-то из других органов. Но масса примеров, когда люди, приходя из других органов в прокуратуру, просто удивлялись колоссальному объему работы и возвращались в свою «альма-матер», - отметил областной прокурор.