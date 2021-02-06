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Общество

Изменения в противокоронавирусный указ в Псковской области рассмотрят через неделю

Изменения в противокоронавирусный указ в Псковской области рассмотрят уже через неделю. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Выход с пика заболевания регистрируется по всей стране. Президент охарактеризовал ситуацию так: «Пандемия действительно постепенно отступает». Здесь отдельно хочу обратить внимание, что ключевое слово – постепенно», – отметил глава региона.

Он добавил, что в Псковской области сохраняется ряд факторов, которые вынуждают действовать как можно более осторожно. «Прежде всего, у нас снова появился очаг в системе здравоохранения (на начало года их не было), и ещё две вспышки зафиксированы в детских садиках», – напомнил Михаил Ведерников.

Помимо этого, по его словам, не снижается количество школьников, которые находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса, – сейчас их более 400. «Поэтому мы приняли решение действовать системно, взвешенно, полагаясь на наработанный опыт, а потому снимать действующие ограничения поэтапно», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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