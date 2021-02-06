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Общество

Губернатор: В Псковской области есть инфекционная служба высочайшего класса

Благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина в Псковской области есть полноценная региональная инфекционная служба высочайшего класса, заявил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Дополнительный фактор, который усиливает наши возможности по противодействию заболеванию, – это открытие детского отделения Псковской областной инфекционной больницы», – отметил глава региона.

Он напомнил, что детский корпус был построен сверх первоначального плана по отдельному решению главы государства. «Как результат – новые медицинские центры полностью закрывают потребности области в лечении от инфекционных заболеваний и взрослого населения, и детей», – уточнил Михаил Ведерников.

Он сообщил, что штат на 100 % укомплектован младшим медперсоналом, на 90 % – средним и на 70 % – врачами. «Хороший знак, что на работу в новом медицинском центре приехали врачи из других регионов. Например, врачи-педиатры из Уфы, реаниматолог из Белоруссии, эпидемиолог из Тувы, оториноларинголог из Санкт-Петербурга», – заметил губернатор.

В новом корпусе на 60 мест размещены приёмные помещения, малая операционная, диагностические кабинеты, а также большие и комфортные палатные секции, где при желании могут разместиться родители. «Сейчас там проходят лечение 25 детей возрастом от 8 месяцев. Желаю им скорейшего выздоровления!» – добавил Михаил Ведерников.

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