Более 77,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса

11:06, 06 февраля 2021, ПАИ

По состоянию на утро 6 февраля в мире зарегистрировано 105 935 704 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 2 309 486 человек. Количество выздоровевших – 77 567 015.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 27 407 324. В этой стране от коронавируса умерло 470 705 человек, выздоровело – 17 146 169.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 3 934 606 человек, 3 413 495 пациентов выздоровело, 75 732 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 30 038 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 18 295 пациентов, 140 человек умерло.