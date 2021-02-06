0
11:40
Два новых очага COVID-19 выявлены в Псковской области
11:21
В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в 3,5 раза больше человек, чем заболело
11:09
Ещё 83 человека заразились коронавирусом в Псковской области
11:06
Более 77,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса
09:31
25-градусные морозы сохранятся утром на севере Псковской области
23:32
Военно-историческое общество обвинило ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Невзорова в реабилитации нацизма
22:41
Умер звезда «Поющих в терновнике» оскароносный Кристофер Пламмер
Еще новости
Общество

Изучать цены на хлеб советует сегодня народный календарь

6 февраля по народному календарю наступил Аксиньин день (Ксения-полузимница), пишет calend.ru.

В этот день поминали Ксению Миласскую — христианскую святую, жившую в V веке, почитаемую православной церковью в лике преподобных. Желая посвятить себя Богу и не вступать в брак, она в своё время покинула Рим и отправилась на остров Кос. Там Ксения приняла постриг, а со временем вокруг неё образовалась монашеская община. По преданию, святая вела крайне аскетическую жизнь, ограничивая себя во всём.

Как замечали люди, в северных губерниях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой. Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму – к весне мужику тяжелее».

Для этого дня существовали «экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевеет – значит, будет хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу (ещё одно название дня) цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется.

Существовали и другие способы гадания. В северных районах каравай взвешивали вечером и следующим утром. Если за ночь вес хлеба убавится, то и цена на него понизится, и наоборот. На юге поступали несколько иначе: ржаной хлеб тоже оставляли на ночь, а утром смотрели на него. Если хлеба кажется больше, чем было, ждали хорошего урожая летом.

Аксиньин день называли также весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствует погоде всей весны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Два новых очага COVID-19 выявлены в Псковской области
06 февраля 2021
Два новых очага COVID-19 выявлены в Псковской области
В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в 3,5 раза больше человек, чем заболело
06 февраля 2021
В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в 3,5 раза больше человек, чем заболело
Ещё 83 человека заразились коронавирусом в Псковской области
06 февраля 2021
Ещё 83 человека заразились коронавирусом в Псковской области
Более 77,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса
06 февраля 2021
Более 77,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса
25-градусные морозы сохранятся утром на севере Псковской области
06 февраля 2021
25-градусные морозы сохранятся утром на севере Псковской области
Военно-историческое общество обвинило ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Невзорова в реабилитации нацизма
05 февраля 2021
Военно-историческое общество обвинило ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Невзорова в реабилитации нацизма
Умер звезда «Поющих в терновнике» оскароносный Кристофер Пламмер
05 февраля 2021
Умер звезда «Поющих в терновнике» оскароносный Кристофер Пламмер
Австралийские учёные предложили строить дороги из использованных медицинских масок
05 февраля 2021
Австралийские учёные предложили строить дороги из использованных медицинских масок

Идет загрузка...