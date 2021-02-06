Изучать цены на хлеб советует сегодня народный календарь

11:48, 06 февраля 2021, ПАИ

6 февраля по народному календарю наступил Аксиньин день (Ксения-полузимница), пишет calend.ru.

В этот день поминали Ксению Миласскую — христианскую святую, жившую в V веке, почитаемую православной церковью в лике преподобных. Желая посвятить себя Богу и не вступать в брак, она в своё время покинула Рим и отправилась на остров Кос. Там Ксения приняла постриг, а со временем вокруг неё образовалась монашеская община. По преданию, святая вела крайне аскетическую жизнь, ограничивая себя во всём.

Как замечали люди, в северных губерниях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой. Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму – к весне мужику тяжелее».

Для этого дня существовали «экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевеет – значит, будет хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу (ещё одно название дня) цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется.

Существовали и другие способы гадания. В северных районах каравай взвешивали вечером и следующим утром. Если за ночь вес хлеба убавится, то и цена на него понизится, и наоборот. На юге поступали несколько иначе: ржаной хлеб тоже оставляли на ночь, а утром смотрели на него. Если хлеба кажется больше, чем было, ждали хорошего урожая летом.

Аксиньин день называли также весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствует погоде всей весны.