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Общество

Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области

Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболели 2 544 человека, в Островском – 1 461, в Невельском – 1 244.

Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (206), Красногородском (171) и Усвятском (130) районах.

В Пскове COVID-19 заболело 10 900 человек, в Великих Луках – 5 477.

В Псковской области зарегистрирован 30 121 случай заражения коронавирусом, выздоровели 18 593 пациента, умерло 140 человек.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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