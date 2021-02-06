Названы самые заражённые COVID-19 районы Псковской области
Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболели 2 544 человека, в Островском – 1 461, в Невельском – 1 244.
Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (206), Красногородском (171) и Усвятском (130) районах.
В Пскове COVID-19 заболело 10 900 человек, в Великих Луках – 5 477.
В Псковской области зарегистрирован 30 121 случай заражения коронавирусом, выздоровели 18 593 пациента, умерло 140 человек.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.