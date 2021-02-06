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Культура

Московская художница Варвара Леднева внесла Псков в топ-5 красивейших русских городов

Московская художница Варвара Леднева внесла Псков в топ-5 красивейших русских городов, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Художница  рассказала, что Псковская земля покорила её сочетанием сохранившейся древней истории, архитектуры и природных красот. Именно поэтому Варвара занесла Псков в топ-5 городов, которые художница считает обязательными для посещения каждым, кто интересуется историей и культурой нашей страны. Причём Псков находится на первом месте в топе иллюстратора.

Также Варвара отметила Мурманск как интересный и комфортный город для знакомства с Арктикой, похожий, по её мнению, на Псков Владимир, также богатый историей и архитектурой, сердце Сибири Красноярск и Владивосток с окрестностями.

«Для тех, кто рискнёт добраться до Дальнего Востока: это того стоит, чтобы увидеть невероятную красоту местной природы», – отметила художница-путешественница. И добавила, что очень хочет побывать в Михайловском и пройтись по экотропам наших заповедников. Надеемся, что она снова приедет к нам в гости и порадует новыми рисунками!

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