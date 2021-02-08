Более 255 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

08:59, 08 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 534 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 255 556. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлены 30 254 случая заражения коронавирусом, выздоровел 18 881 пациент, 142 человека умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.