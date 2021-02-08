Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

10:38, 08 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечился 15 881 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 февраля в стране зафиксировано 407 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 15 916 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего по состоянию на 8 февраля в России выявлено 3 983 197 случаев заболевания коронавирусом, 3 472 091 человек выздоровел, 77 068 – умерло. В Псковской области выявлено 30 254 случая заражения коронавирусом, выздоровел 18 881 пациент, 144 человека умерло.