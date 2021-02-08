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Общество

Из-за карантина по бешенству в Новосокольническом районе прививают собак и кошек

Вакцинация собак и кошек проводится в Новосокольническом районе, где зарегистрировано бешенство. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Первым делом бригада ветеринаров отправилась в деревню Насва, жительница которой заболела бешенством после укуса хорька. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь.

Теперь в муниципалитете проходят мероприятия по предупреждению распространения заболевания. Домашних животных прививают бесплатно по заявкам их хозяев. Специалисты призывают серьёзно относиться к вакцинации, так как бешенство может привести к смерти, если вовремя не обратиться к врачу.

«Эта болезнь общая для человека и для животного. Тем более такой случай с диким животным. Домашних питомцев нужно прививать обязательно, и лучше делать это каждый год», - отметила замначальника станции по борьбе с болезнями животных Инна Чижикова.

Напомним, с 28 января в Новосокольническом районе введён карантин по бешенству в соответствии с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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