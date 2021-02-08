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Общество

Глава Печорского района привился от коронавируса

8 февраля глава Печорского района Сергей Тарасик сделал первую дозу прививки от коронавируса. Вакцину «Спутник V» главе муниципалитета вкололи в Печорской районной больнице, сообщает «Печорская правда».

Перед прививкой Сергея Тарасика осмотрел врач, главе района измерили температуру, выяснили состояние его здоровья и получили от него добровольное согласие на вакцинацию.

«Вакцинация – дело добровольное. Я решил привиться от коронавируса, так как общаюсь с большим количеством людей. И это забота не только о себе, но и об окружающих. Не заразиться самому и не стать причиной болезни для других – вот моя мотивация», – отметил Сергей Тарасик.

О том, как корреспондент Псковского агентства информации прививалась от коронавируса в Пскове, читайте здесь>>>

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