Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан в Псковской области являются Псковский, Островский и Невельский районы, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболели 2 553 человека, в Островском – 1 476, в Невельском – 1 244.
Меньше всего заразившихся коронавирусом в Локнянском (208), Красногородском (175) и Усвятском (130) районах.
В Пскове COVID-19 заболело 10 945 человек, в Великих Луках – 5 479.
В Псковской области зарегистрировано 30 254 случая заражения коронавирусом, выздоровел 18 881 пациент, 144 человека умерло.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.