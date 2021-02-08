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Общество

Количество авиарейсов из Пскова в Москву увеличилось до 5 в неделю

С 8 февраля количество авиарейсов из Пскова в Москву увеличилось до 5 рейсов в неделю, сообщили Псковскому агентству информации в международном аэропорту Псков имени княгини Ольги.

Скорректировано и расписание авиаперелётов. Из Пскова самолет будет вылетать в 8:00 по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. В столицу пассажиры будут прибывать в 9:25.

Обратный рейс будет отправляться из Москвы в 22:25 по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, прилетать в Псков - в 23:45.

Также планируется, что с апреля авиарейсы в Москву станут ежедневными.

Авиаперевозчиком является компания «Азимут».

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