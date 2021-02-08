Псковичи могут заранее заполнить анкету перед вакцинацией от COVID-19
Перед вакцинацией от COVID-19 каждый человек должен заранее прочитать памятку и заполнить специальную анкету. Их выдают в поликлиниках и пунктах вакцинации каждому, кто пришёл сделать прививку.
Чтобы сократить время пребывания в поликлинике, на официальном Telegram-канале Псковской области разместили памятку, с которой можно ознакомиться заранее. Также по возможности рекомендуется распечатать и заполнить анкету.
Анкета пациента
ДА
НЕТ
ФИО
Дата рождения
Болеете ли Вы сейчас?
Были ли у Вас контакты с больными с инфекционными заболеваниями в последние 14 дней?
Болели ли Вы COVID 19? (если да, то когда)
Для женщин
Вы беременны или планируете забеременеть в ближайшее время?
Кормите ли Вы в настоящее время грудью?
Последние 14 дней отмечались ли у Вас:
- Повышение температуры
- Боль в горле
- Потеря обоняния
- Насморк
- Потеря вкуса
- Кашель
- Затруднение дыхания
Делали ли Вы прививку от гриппа или пневмококка
Если "да", указать дату _______________
Были ли у Вас аллергические реакции?
Есть ли у Вас хронические заболевания
Указать какие ________________
Какие лекарственные препараты Вы принимаете последние 30 дней ________________
Принимаете ли Вы преднизолон?
Принимаете ли Вы противоопухолевые препараты?
Принимаете ли Вы противовирусные препараты?
Проводилась ли Вам лучевая терапия в течение последнего года?
Была ли у Вас побочные реакции на вакцинацию в прошлом?
Подробнее о том, как прививаются от коронавируса в Пскове, можно почитать здесь>>>