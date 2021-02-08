Псковичи могут заранее заполнить анкету перед вакцинацией от COVID-19

15:57, 08 февраля 2021, ПАИ

Перед вакцинацией от COVID-19 каждый человек должен заранее прочитать памятку и заполнить специальную анкету. Их выдают в поликлиниках и пунктах вакцинации каждому, кто пришёл сделать прививку.

Чтобы сократить время пребывания в поликлинике, на официальном Telegram-канале Псковской области разместили памятку, с которой можно ознакомиться заранее. Также по возможности рекомендуется распечатать и заполнить анкету.

Анкета пациента

ДА НЕТ ФИО Дата рождения Болеете ли Вы сейчас? Были ли у Вас контакты с больными с инфекционными заболеваниями в последние 14 дней? Болели ли Вы COVID 19? (если да, то когда) Для женщин Вы беременны или планируете забеременеть в ближайшее время? Кормите ли Вы в настоящее время грудью? Последние 14 дней отмечались ли у Вас: - Повышение температуры - Боль в горле - Потеря обоняния - Насморк - Потеря вкуса - Кашель - Затруднение дыхания Делали ли Вы прививку от гриппа или пневмококка Если "да", указать дату _______________ Были ли у Вас аллергические реакции? Есть ли у Вас хронические заболевания Указать какие ________________ Какие лекарственные препараты Вы принимаете последние 30 дней ________________ Принимаете ли Вы преднизолон? Принимаете ли Вы противоопухолевые препараты? Принимаете ли Вы противовирусные препараты? Проводилась ли Вам лучевая терапия в течение последнего года? Была ли у Вас побочные реакции на вакцинацию в прошлом?

Подробнее о том, как прививаются от коронавируса в Пскове, можно почитать здесь>>>