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Общество

Псковичи могут заранее заполнить анкету перед вакцинацией от COVID-19

Перед вакцинацией от COVID-19 каждый человек должен заранее прочитать памятку и заполнить специальную анкету. Их выдают в поликлиниках и пунктах вакцинации каждому, кто пришёл сделать прививку.

Чтобы сократить время пребывания в поликлинике, на официальном Telegram-канале Псковской области разместили памятку, с которой можно ознакомиться заранее. Также по возможности рекомендуется распечатать и заполнить анкету.

Анкета пациента

 

ДА

НЕТ

ФИО

 

 

Дата рождения

 

 

Болеете ли Вы сейчас?

 

 

Были ли у Вас контакты с больными с инфекционными заболеваниями в последние 14 дней?

 

 

Болели ли Вы COVID 19? (если да, то когда)

 

 

Для женщин

 

 

Вы беременны или планируете забеременеть в ближайшее время?

 

 

Кормите ли Вы в настоящее время грудью?

 

 

Последние 14 дней отмечались ли у Вас:

 

 

- Повышение температуры

 

 

- Боль в горле

 

 

- Потеря обоняния

 

 

- Насморк

 

 

- Потеря вкуса

 

 

- Кашель

 

 

- Затруднение дыхания

 

 

Делали ли Вы прививку от гриппа или пневмококка

Если "да", указать дату _______________

 

 

Были ли у Вас аллергические реакции?

 

 

Есть ли у Вас хронические заболевания

Указать какие ________________

 

 

Какие лекарственные препараты Вы принимаете последние 30 дней ________________

 

 

Принимаете ли Вы преднизолон?

 

 

Принимаете ли Вы противоопухолевые препараты?

 

 

Принимаете ли Вы противовирусные препараты?

 

 

Проводилась ли Вам лучевая терапия в течение последнего года?

 

 

Была ли у Вас побочные реакции на вакцинацию в прошлом?

 

 

Подробнее о том, как прививаются от коронавируса в Пскове, можно почитать здесь>>>

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