Псковские археологи рассказали, кто был погребен в каменных склепах у Гремячей горы

16:48, 08 февраля 2021, ПАИ

Археологи рассказали, кто был погребен в склепах, открытых в ходе раскопок у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове.

На странице археологического центра Псковской области в Instagram говорится о том, что в первом склепе, расположенном перед притвором, были обнаружены 8 скелетов. «Известна керамида с текстом, гласящая, что здесь, у паперти церкви, похоронен монастырский подъячий Семен Гаврилов, сын Гремяцкий, и его сноха Анна Фадеева. Благодаря исследовательской работе Б.А. Постникова мы знаем довольно много о роде Гремяцких», - отметили в центре.

Основатель рода Семен (Сенка) Гаврилов (1625-1674) был площадным подъячим и зарабатывал на жизнь составлением юридических документов. В 60-е годы XVII века он занялся торговлей, в том числе табаком, запрещенным к ввозу в Псков. «На этом деле прогорел, задолжал иностранным поставщикам и попал в тюрьму. Каким-то образом сумел рассчитаться с долгами, не только выправил материальное положение и даже приумножил его, но из-за подорванного в тюрьме здоровья решил сменить вид деятельности и стал вкладчиком Косьмодемьянского монастыря на Гремячей горе. До конца своих дней он вёл весь документооборот обители, за что получил особую благодарность и был прозван Семеном Гремяцким», - рассказали археологи.

По мнению специалистов, найденные в склепе вещи говорят о высоком статусе погребенных – богатое шитье одежды, каменные нательные кресты.

Археологи рассчитывают, что антропологические исследования позволят установить пол и возраст погребенных. Также планируется провести сравнительный анализ генеалогического древа рода Гремяцких, чтоб узнать, кто конкретно из родственников был погребен вместе с Семеном и Анной.