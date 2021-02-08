Эксперты рассказали, как лучше хранить дома хлеб

22:48, 08 февраля 2021, ПАИ

Пятый телеканал спросил специалистов-хлебопекарей, каким образом лучше хранить дома хлеб. Есть ли хитрости?

И все ответы подытожил. Перед вами рекомекндации специалистов.

Нельзя хранить ржаной и пшеничный хлеб вместе

Эксперты рекомендуют раздельно хранить чёрный и белый хлеб. Дело в том, что в буханке из ржаной муки влажность выше, чем в пшеничном батоне. Если хранить их рядом, на белом хлебе вскоре появится плесень. Избежать этого можно, поставив перегородку в хлебнице. Также понизить влажность в хлебнице можно, положив на её дно соль. Она втянет в себя всю влагу, что позволит хлебу дольше оставаться пышным и мягким.

Можно ли хранить хлеб в полиэтиленовом пакете?

Чтобы хлеб не черствел, положите его в целлофан. Обязательно проделайте в пакете отверстия – для этого подойдёт простая зубочистка. Они необходимы для того, чтобы в пакет попадал воздух. Так выпечка останется мягкой на пять дней дольше.

Хлеб, яблоко и обычная кастрюля

Хранить хлеб можно и в обычной кастрюле. Однако, чтобы буханка сохранила пышность, рядом с ней в тару нужно положить яблоко и закрыть крышкой. Выпечка на несколько дней сохранит пышность и мягкость, будто её только что вытащили из печи.

Как правильно резать хлеб?

Чёрный хлеб дольше останется свежим, если резать его не с края, как это делается обычно, а с середины. Хранить его надо соединив срезами половинок. Это убережёт продукт от чёрствости.

Как и зачем хранить хлеб в холодильнике?

Хранить хлеб можно и в холодильнике. Но перед этим хлебобулочное изделие необходимо положить в целлофановый или бумажный пакет. Этот лайфхак отлично подойдёт для тех, кому срочно нужно отправиться в долгосрочную поездку.

Мучные изделия можно отправить даже в морозилку, но перед этим их нужно обернуть в фольгу. В таком состоянии выпечка может храниться месяц. Когда появится возможность съесть хлеб, сняв фольгу, поместите его в разогретую духовку на пять минут.

