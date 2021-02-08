0
23:25
Актёра Михаила Ефремова доставили в столичное СИЗО
22:48
Эксперты рассказали, как лучше хранить дома хлеб
20:34
К бабке не ходи. Псковичи легкомысленно относятся к приметам
20:10
Два преподавателя вуза из Великих Лук обвиняются в коррупции
19:07
Как не стать жертвой мошенников? Уроки финансовой грамотности организуют для граждан старшего поколения
18:42
Видео с места столкновения такси и автомобиля в Пскове
17:01
Ледниковый период – ПАИ-live с Иваном Штылиным
Еще новости
Общество

Эксперты рассказали, как лучше хранить дома хлеб

Самыми хорошими считаются деревянные хлебницы. Фото iStock

Пятый телеканал спросил специалистов-хлебопекарей, каким образом лучше хранить дома хлеб. Есть ли хитрости?
И все ответы подытожил. Перед вами рекомекндации специалистов.

Нельзя хранить ржаной и пшеничный хлеб вместе

Эксперты  рекомендуют раздельно хранить чёрный и белый хлеб. Дело в том, что в буханке из ржаной муки влажность выше, чем в пшеничном батоне. Если хранить их рядом, на белом хлебе вскоре появится плесень. Избежать этого можно, поставив перегородку в хлебнице. Также понизить влажность в хлебнице можно, положив на её дно соль. Она втянет в себя всю влагу, что позволит хлебу дольше оставаться пышным и мягким.

Можно ли хранить хлеб в полиэтиленовом пакете?

Чтобы хлеб не черствел, положите его в целлофан. Обязательно проделайте в пакете отверстия – для этого подойдёт простая зубочистка. Они необходимы для того, чтобы в пакет попадал воздух. Так выпечка останется мягкой на пять дней дольше.

Хлеб, яблоко и обычная кастрюля

Хранить хлеб можно и в обычной кастрюле. Однако, чтобы буханка сохранила пышность, рядом с ней в тару нужно положить яблоко и закрыть крышкой. Выпечка на несколько дней сохранит пышность и мягкость, будто её только что вытащили из печи.

Как правильно резать хлеб?

Чёрный хлеб дольше останется свежим, если резать его не с края, как это делается обычно, а с середины. Хранить его надо соединив срезами половинок. Это убережёт продукт от чёрствости.

Как и зачем хранить хлеб в холодильнике?

Хранить хлеб можно и в холодильнике. Но перед этим хлебобулочное изделие необходимо положить в целлофановый или бумажный пакет. Этот лайфхак отлично подойдёт для тех, кому срочно нужно отправиться в долгосрочную поездку.

Мучные изделия можно отправить даже в морозилку, но перед этим их нужно обернуть в фольгу. В таком состоянии выпечка может храниться месяц. Когда появится возможность съесть хлеб, сняв фольгу, поместите его в разогретую духовку на пять минут.
 

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Актёра Михаила Ефремова доставили в столичное СИЗО
08 февраля 2021
Актёра Михаила Ефремова доставили в столичное СИЗО
Эксперты рассказали, как лучше хранить дома хлеб
08 февраля 2021
Эксперты рассказали, как лучше хранить дома хлеб
К бабке не ходи. Псковичи легкомысленно относятся к приметам
08 февраля 2021
К бабке не ходи. Псковичи легкомысленно относятся к приметам
Два преподавателя вуза из Великих Лук обвиняются в коррупции
08 февраля 2021
Два преподавателя вуза из Великих Лук обвиняются в коррупции
Как не стать жертвой мошенников? Уроки финансовой грамотности организуют для граждан старшего поколения
08 февраля 2021
Как не стать жертвой мошенников? Уроки финансовой грамотности организуют для граждан старшего поколения
Видео с места столкновения такси и автомобиля в Пскове
08 февраля 2021
Видео с места столкновения такси и автомобиля в Пскове
Ледниковый период – ПАИ-live с Иваном Штылиным
08 февраля 2021
Ледниковый период – ПАИ-live с Иваном Штылиным
Почти 29 тысяч школьников начальных классов обеспечены горячим питанием в Псковской области
08 февраля 2021
Почти 29 тысяч школьников начальных классов обеспечены горячим питанием в Псковской области

Идет загрузка...