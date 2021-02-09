Более 256 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:44, 09 февраля 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 780 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 256 336. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлено 30 335 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 18 918 пациентов, 144 человека умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.