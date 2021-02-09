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Антон Сергеев – о вопросах Михаилу Ведерникову: Ничто не уйдет в песок

«Ничто не уйдет в песок», - прокомментировал советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев прошедшую в январе прямую линию главы региона Михаила Ведерникова в эфире ГТРК «Псков» на телеканале «Россия 24».

В эфире ПАИ-live 9 февраля Антон Сергеев рассказал, что губернатору поступило порядка двух тысяч вопросов, а прозвучали только около 30 вопросов. «Всё остальное сейчас коллеги из комитетов отрабатывают. Никто не останется забытым», - заверил он.

Советник главы региона напомнил, что прямой эфир планировался на 80 минут. Но, когда стало понятно, что есть еще целый ряд злободневных вопросов жителей, руководство ГТРК «Псков» увеличило эфирное время до 90 минут.

Антон Сергеев рассказал, что перед эфиром губернатору готовили отчёт по всем тематикам, также вёлся мониторинг соцсетей на предмет возникающих у населения вопросов. «У губернатора было очень много справок, которые пришлось проштудировать и изучить», - заметил советник.

Напомним, в январе губернатор выступил на «Эхе Москвы в Пскове» и в эфире ГТРК «Псков» на телеканале «Россия 24». Эфиры должны были состоятся в декабре, но их пришлось перенести из-за того, что Михаил Ведерников заболел коронавирусом.

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