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Общество

Советник псковского губернатора: Мы не хайпом занимаемся, а помощью людям

«Мы не хайпом занимаемся, а работой, помощью людям», - заявил советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 9 февраля.

По его словам, позиция губернатора - помогать делом, а не голословными заявлениями. «Я считаю, что это правильно», - заметил Антон Сергеев. Он рассказал, что порой от людей поступает критика: «Зачем вы в Instagram выкладываете постоянно, а потом у вас бегут с вопросами?» «А у меня позиция такая, простая: лучше хоть что-то сделать, чем не делать вообще ничего. Поэтому да, в Instagram у нас есть некоторые перегибы и перекосы. Но ничего страшного в этом нет», - подчеркнул советник.

Он также прокомментировал сообщения в социальных сетях, касающиеся предположений, что Михаил Ведерников кого-то из коллег отправит в отставку прямо в эфире. «Видимо, все-таки еще не наступил тот момент, когда кого-то надо увольнять, я так полагаю. И мне кажется, что прямой эфир – это не то самое место и время, когда надо прилюдно кого-то увольнять. Это действительно такая хайповая история», – добавил Антон Сергеев.

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