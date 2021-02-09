Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области

11:34, 09 февраля 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончался ещё один человек. С начала пандемии умерло 145 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области зарегистрировано 30 335 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 18 918 пациентов.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.