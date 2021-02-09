Скорость отмены ограничений зависит от каждого жителя Псковской области – Антон Сергеев

13:02, 09 февраля 2021, ПАИ

Скорость снятия введенных из-за коронавируса ограничительных мер зависит от каждого жителя Псковской области, сообщил советник главы региона по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 9 февраля.

«Да, сейчас становится получше, но не стоит забывать, что при этом у нас, к сожалению, количество смертей, летальных исходов, не останавливается, а растет, и достаточно большое» - подчеркнул Антон Сергеев. Он напомнил, что количество зараженных пошло на спад, но тоже волнообразно.

Советник добавил, что многие говорят: «Давайте срочно отменим все ограничения!» Он согласился, что уже хотелось бы жить спокойно и без каких-либо ограничений, но человеческая жизнь важнее. «Поэтому ограничения будут отменяться постепенно, чтобы все было хорошо и не касалось здоровья», - заявил Антон Сергеев.

Он заметил, что это напрямую зависит от того, ходят ли люди в масках, вакцинируются ли. «Все мы прекрасно это знаем. Я, например, руки мою, а также прочищаю дезинфицирующими средствами сумки, пакеты минимум раз десять в день. Меня как-то это не напрягает», - привел пример советник губернатора.