Одну из лучших фотографий Дмитрия Маркова назвал советник псковского губернатора

13:20, 09 февраля 2021, ПАИ

Одну из лучших работ псковского фотографа Дмитрия Маркова назвал советник главы региона по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 9 февраля. «Ну прямо суперфотография!» - прокомментировал он снимок, на котором проводница поезда Псков - Москва кормит кота Феликса во время короткой остановки в Старой Руссе.

Антон Сергеев заявил, что работа потрясающая, как и многие другие фотографии Дмитрия Маркова. При этом советник заявил, что на покупку таких снимков у него нет денег.

«Дима Марков - реально офигенный фотограф. Я на него был подписан и видел его фотографии еще до того, как он появился в программе у Дудя. Я о нем знал, и многие знали. Но надо признать, что при этом почему-то у него не было такой популярности, хотя он выставлялся во Франции», - добавил советник губернатора.

Напомним, в начале года Дмитрий Марков разместил в Instagram снимок с проводницей и котом. «По словам женщины, Феликс приходит каждый день к хвосту поезда в 22:40 уже в течение нескольких лет. Все проводники знают кота и заранее готовят колбасу. Удивительно», - написал фотограф.