Почему важно мониторить соцсети, рассказал советник губернатора Псковской области

13:36, 09 февраля 2021, ПАИ

О важности мониторинга социальных сетей рассказал советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире ПАИ-live 9 февраля.

Он заметил, что в Псковской области не так много средств массовой информации, по сравнению с Москвой или Санкт-Петербургом. К тому же, посещаемость социальных сетей гораздо выше. «Там объемы больше, и, соответственно, их надо больше мониторить и отслеживать, кому-то помочь, ответить и так далее. Но это не значит, что мы уперлись в соцсети, а про СМИ забыли. Это неправильная позиция», - подчеркнул Антон Сергеев. Он уверен, что надо и соцсети смотреть, и СМИ, и сообщества в Telegram.

Кроме того, он рассказал, что одним из самых проблемных вопросов по итогам мониторинга медиа и социальных сетей в январе стали очереди в поликлиниках. Также обращения касалась перебоев с электричеством из-за снегопадов.