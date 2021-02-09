Более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

14:21, 09 февраля 2021, ПАИ

На сегодняшний день в Псковскую область поступило 13 482 дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» в Пскове 9 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Надежда Рагозина отметила, что на сегодняшний день прививку от коронавируса первым компонентом вакцины сделали 6,5 тысячи жителей Псковской области.

По словам замруководителя профильного комитета, население охотно прививается от коронавируса, очередей нет, а лист ожидания связан не с недостаточностью вакцины, а с пропускной способностью учреждений.