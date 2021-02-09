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Общество

Вакцина от коронавируса может войти в национальный календарь прививок

Фото ПАИ.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина отметила, что прививка от коронавируса с высокой вероятностью войдет в национальный календарь прививок, передает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в «Интерфаксе» 9 февраля.

По её словам, включение в календарь можно прогнозировать с учетом высокой социальной значимости прививки от коронавируса.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян.

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