Плачу и плачу. Псковичи смирились с условно бесплатной медициной

22:31, 09 февраля 2021, ПАИ

В течение всего прошлого года каждый из нас сыпал эпитетами, пытаясь описать всю сложность ситуации. Однако не стоит забывать, кто первым принял на себя весь удар и до сих пор ведёт неравный бой с ковидной заразой. Речь, конечно же, о врачах. Воины в белых халатах заслужили благодарность и почёт, но сегодня предлагаем поговорить не только о них, а о медицине в целом. Мы отправились на улицы Пскова и решили узнать, какой медицине доверяют прохожие: платной или бесплатной. Что в итоге вышло - смотрите в нашем опросе.



Быть врачом - призвание, а не просто профессия. Люди, выбравшие для себя этот путь, проходят длительное обучение, прежде чем надеть белый халат, да и этим все не заканчивается. Медицина совершенствуется, обновляется, и невозможно до конца разобраться во всех нюансах врачевания.

Как известно, первое правило врача - «Не навреди». Неуклонно следуя этому догмату, врачи стараются предложить для пациентов всё самое лучшее. В этом моменте и размываются границы между платной и бесплатной медициной. Этот вывод достаточно отражает мнение опрошенных людей.



Казалось бы, в стране с бесплатной медициной такого вопроса вообще не может стоять, но современные реалии позволяют назвать медицину «условно бесплатной».

Вспомните, к примеру, посещение зубного врача, которые, к слову, празднуют сегодня профессиональный праздник. Вам могут поставить обычную пломбу, и она бесплатная, но есть лучше, и, чтобы её получить, нужно доплатить. Та же схема при операции, на которую порой приходится собирать деньги всей страной. Медикаменты так вообще отдельная тема. Свою суровую тень отбрасывает и бюрократия: чтобы попасть к бесплатному врачу, порой приходится привлекать все свои связи.



Исходя из этого, те, с кем нам удалось поговорить, отдают предпочтение платной медицине. Это быстрее, удобнее и, как они говорят, надёжнее. Есть и те, кто вовсе не доверяет врачам и предпочитает альтернативные методы восстановления своего здоровья. О причинах такого подхода с нами поделиться отказались.



Следует оговориться. Всё перечисленное - не вина врачей, да и мы не эксперты, чтобы давать какую-либо оценку. Мы просто транслируем мнение. Проблемы есть, и их причина скорее совокупность факторов, чем системный подход. Стоит признать, не все они остаются без внимания. Постепенно улучшается инфраструктура, предоставляются возможности для работы в самых дальних уголках страны, правительство активно занимается развитием медицины, так называемого, «первого звена». Даже вышеупомянутый сбор средств тоже прорабатывают и дают возможность каждому из нас не бояться за своё здоровье.



В современном мире есть возможность выбора. Минусы и плюсы есть и в платной, и бесплатной медицине. Какую выбрать - решать вам.